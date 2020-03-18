Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e sert yanıt!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yerel basına verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seyircisiz maç kararına ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin "Bir kulüp başkanı çıkıyor, ‘Tüm stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir’ diyor. Sonrasında seyircisiz kararı çıkınca, ‘Maçlar ertelenmeli’ açıklaması yapıyor. Bu açıklamayı yapanları samimi bulmuyorum. ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karadeniz Gazetesi'ne oldukça çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.Başakşehir maçı sonrası maske ile basın toplantısı yaptığı için eleştirilen başkan bunun nedenini şöyle anlattı:

BİZ EN BAŞINDAN BERİ, 'DEVLETİMİZİN ALDIĞI HER TÜRLÜ KARARIN ARKASINDAYIZ' DEDİK

"Biz 'ligler ertelensin, ertelenmesin veya seyircisiz oynansın' diye bir şey demedik. Biz en başından beri, 'Devletimizin aldığı her türlü kararın arkasındayız' dedik. Devletimiz de seyircisiz oynama kararı vermiş. Ve aynı zaman da önlemlerinizi de alın demiştir. Ben de o gün maçtan sonra, önlemler dahilinde maske taktım. Maske korunmak için değil, sende olan bir hastalığı bulaştırmamak içindir."

BENİM AMACIM ORADA MEDYA MENSUPLARINI KORUMAKTI

"Ben o gün 20 tane mikrofona konuştum. Röportaj alanına gelirken maskemi taktım. Belki bende de koronavirüs var. Kimde olup olmadığını şuan için bilemiyoruz. Benim amacım orada medya mensuplarını korumaktı. Mesela geçtiğimiz haftalarda NBA oyuncusu tüm mikrofonları mıncıkladı. Sonra testi pozitif çıktı. Ama benim vicdanım rahat. Mikrofonlara konuşurken, maske kullandım."

"BU AÇIKLAMAYI YAPANLARI SAMİMİ BULMUYORUM"

"Bir de şu var. Bir kulüp başkanı çıkıyor, 'Tüm stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir' diyor. Sonrasında seyircisiz kararı çıkınca, 'Maçlar ertelenmeli' açıklaması yapıyor. Bu açıklamayı yapanları samimi bulmuyorum. Eğer en başından, 'Ligler ertelenmeli. Devletin aldığı karara saygı duyarız" deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız."