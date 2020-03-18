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İngiliz basını Fenerbahçe'nin Slaven Bilic hamlesini böyle yorumladı: Tam anlamıyla komik

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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İNGİLİZ BASINI FENERBAHÇE İLE ALAY ETTİ!

krizini yönetemeyen 'ye bir kötü haber de 'ten geldi. Antrenör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine son olarak 'ın eski teknik direktörü, şimdilerde takımlarından 'i çalıştıran Slaven Bilic'in geldiği iddia edilmişti. İngiliz basınında yer alan haberde Bilic'in Fenerbahçe'nin başına geçmesine yönelik ihtimalin pek olmadığını ve "tam anlamıyla komik" bir çaba olduğunu belirtti.

Bu iddialar sonrası İngiliz basını, Bilic'in mevcut şartlarda 'ye dönmesinin pek mümkün olmadığını belirtti.

'TAM ANLAMIYLA KOMİK BİR ÇABA'
BirminghamLive'da yer alan haberde, Bilic'in 'nin başına geçmesine yönelik ihtimalin pek olmadığını ve "tam anlamıyla komik" bir çaba olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Başkanı 'un ilk aday olarak belirlediği belirtilen 'in, daha önce Türkiye'de çalışmış olmasına rağmen geri dönüş ihtimali olmadığı belirtildi.

LİDER İLE ARALARINDA 1 PUAN BULUNUYOR
Bilic'in çalıştırdığı Albion, corona virüsü nedeniyle verilen ara öncesinde 37. maçlar sonunda 70 puanla ikinci sırada yer alırken lider Leeds United ile aralarında 1 puanlık fark bulunuyordu.

İNGİLTERE'DE DEVAM EDECEK
Bilic'in; West Midlands'da yaşamaktan çok memnun olduğu, taraftarlara ve oyunculara büyük saygı duyduğunu belirterek kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini aktardığı söyleniyor.

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