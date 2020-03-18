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Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri yükseliyor!

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Giriş Tarihi: 18.03.2020
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BEŞİKTAŞ'TA BERNARD MENSAH SESLERİ YÜKSELİYOR!

Yeni sezon için şimdiden hazırlıklarına başlayan yönetimi, gözünü 'a dikti. Daha önce de transferi için girişimde bulunan siyah beyazlı takım, olumlu sonuç alamamıştı. Genç yıldızın önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesine kesin gözle bakılıyor.

İlk olarak İtalya Serie A ekibi Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerde bulunan 'ın, iç transferde ise gündemine 'un Ganalı orta saha oyuncusu 'ı aldığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
Sezon başında da takımın hedefleri arasında bulunan ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Yönetimi'nin, başarılı oyuncuya yeni dönemde formayı giydirmek için kararlı olduğu belirtildi.

8 VE 10 NUMARA OYNUYOR
Kayserispor'a 3.6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mensah, daha önce 'da da forma giymişti. 8 numara hattında görev yapan Mensah, 10 numara bölgesinde de forma giyebiliyor.

Beşiktaş Juan Jesus için girişimlere başladı! BEŞİKTAŞ JUAN JESUS İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI!

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