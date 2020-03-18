Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri yükseliyor!

Yeni sezon için şimdiden transfer hazırlıklarına başlayan Beşiktaş yönetimi, gözünü Bernard Mensah'a dikti. Daha önce de transferi için girişimde bulunan siyah beyazlı takım, olumlu sonuç alamamıştı. Genç yıldızın önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesine kesin gözle bakılıyor.

İlk olarak İtalya Serie A ekibi Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerde bulunan Kara Kartal'ın, iç transferde ise gündemine Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı aldığı ortaya çıktı.



BEŞİKTAŞ YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Sezon başında da takımın transfer hedefleri arasında bulunan ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçen Beşiktaş Yönetimi'nin, başarılı oyuncuya yeni dönemde formayı giydirmek için kararlı olduğu belirtildi.



8 VE 10 NUMARA OYNUYOR

Kayserispor'a 3.6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mensah, daha önce Kasımpaşa'da da forma giymişti. 8 numara hattında görev yapan Mensah, 10 numara bölgesinde de forma giyebiliyor.