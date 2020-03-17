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Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı! | Video
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.
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