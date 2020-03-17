Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den güzel haber
Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'den güzel haber geldi. Yapılan kontrollerde genç oyuncuda önemli bir probleme rastlanmadı.
Sezon başında AEK maçında sakatlanan ve dizinden operasyon geçiren Abdülkadir Ömür, 6 ay sonra sahalara dönerken, Başakşehir mücadelesine ise ilk 11'de başladı. Üst üste Malatya ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen genç yıldız, 73. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.
KEMİĞİNDE UFAK BİR ÖDEM MEYDANA GELDİ
Dizinde ağrı meydana gelen Abdülkadir herkesi korkuturken, "Sakatlığı nüksetti" iddiaları ise doğrulanmadı. Menisküs ve kıkırdak yapısında herhangi bir problem olmayan Abdülkadir'in, kemiğinde ufak bir ödem meydana geldiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR, OYUNCUSUNUN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Dünkü antrenmanda yer almayan Abdülkadir'in çarşamba veya perşembe günkü çalışmaya katılması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Korona futbol camiasından can aldı!
- Fenerbahçe'de format değişiyor! Yeni sistem 4-4-2
- Boks turnuvası corona virüs nedeniyle yarıda kaldı
- Jorge Jesus'un test sonucu da pozitif
- Beşiktaş Juan Jesus için girişimlere başladı!
- TFF'den flaş "seyircisiz maç" açıklaması
- Almanya'da corona virüs depremi!
- UEFA'dan tarihi toplantı! Futbola ara mı verilecek?
- Sivasspor'a Antalya'da darbe!
- Fatih Terim'den oyuncularına önemli mesaj!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...