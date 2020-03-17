Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den güzel haber

Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'den güzel haber geldi. Yapılan kontrollerde genç oyuncuda önemli bir probleme rastlanmadı.

Sezon başında AEK maçında sakatlanan ve dizinden operasyon geçiren Abdülkadir Ömür, 6 ay sonra sahalara dönerken, Başakşehir mücadelesine ise ilk 11'de başladı. Üst üste Malatya ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen genç yıldız, 73. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

KEMİĞİNDE UFAK BİR ÖDEM MEYDANA GELDİ

Dizinde ağrı meydana gelen Abdülkadir herkesi korkuturken, "Sakatlığı nüksetti" iddiaları ise doğrulanmadı. Menisküs ve kıkırdak yapısında herhangi bir problem olmayan Abdülkadir'in, kemiğinde ufak bir ödem meydana geldiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR, OYUNCUSUNUN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Dünkü antrenmanda yer almayan Abdülkadir'in çarşamba veya perşembe günkü çalışmaya katılması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.