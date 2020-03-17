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Fenerbahçe'nin yeni hocası Serdar Dayat olacak!

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Giriş Tarihi: 17.03.2020
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İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI!

'de Ersun Yanal'dan sonra kulübeye geçen Zeki Murat Göle'nin pro lisansı olmadığı için görev süresi doldu. Sarı lacivertli takımın bundan sonra yedek kulübesinde olacak.

Ersun Yanal'ın görevden ayrılması sonrası yeni teknik adamı belirlemeyen 'de Denizlispor ve maçlarında antrenör Zeki Murat Göle kulübede yer aldı. Ancak Göle'nin pro-lisansı bulunmadığı için bundan sonra aynı görevi üstlenemeyecek.

Sarı- Lacivertliler'de bu lisansa sahip olan ve Şenol Çorlu var. Yönetim, yeni teknik adam belirlenene kadar Dayat'ın kulübede yer almasına karar verdi.

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