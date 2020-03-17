Fenerbahçe'nin yeni hocası Serdar Dayat olacak!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra kulübeye geçen Zeki Murat Göle'nin pro lisansı olmadığı için görev süresi doldu. Sarı lacivertli takımın bundan sonra yedek kulübesinde Serdar Dayat olacak.

Ersun Yanal'ın görevden ayrılması sonrası yeni teknik adamı belirlemeyen Fenerbahçe'de Denizlispor ve Konyaspor maçlarında antrenör Zeki Murat Göle kulübede yer aldı. Ancak Göle'nin pro-lisansı bulunmadığı için bundan sonra aynı görevi üstlenemeyecek.

Sarı- Lacivertliler'de bu lisansa sahip olan Serdar Dayat ve Şenol Çorlu var. Yönetim, yeni teknik adam belirlenene kadar Dayat'ın kulübede yer almasına karar verdi.