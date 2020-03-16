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Fenerbahçe'de tek hedef Ziraat Türkiye Kupası

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Sezona büyük umutlarla başlayıp hüsran dolu günler geçiren , gözünü 'na dikti. Sarı lacivertli takımın Avrupa bileti için, kupadan başka çaresi yok.

, 'de 26 hafta sonunda 40 puanda kaldı.

Ligde Avrupa Ligi vizesi alabilmek için en kötü ihtimalle 4. olmak gerekiyor. Şu anda bu sırada yer alan 'ın bir maçı eksik ve 49 puanı var. Bu nedenle Fenerbahçe için Avrupa bileti almanın tek bir yolu kaldı: 'nı kazanmak.

Yarı final ilk maçında 'a deplasmanda 2-1 kaybeden Sarı-Lacivertliler, tamamen kupaya odaklanacak. Hedef, 21 Nisan'daki rövanşa kadar form tutmak.

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