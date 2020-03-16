Fenerbahçe'de tek hedef Ziraat Türkiye Kupası

Sezona büyük umutlarla başlayıp hüsran dolu günler geçiren Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Sarı lacivertli takımın Avrupa bileti için, kupadan başka çaresi yok.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 26 hafta sonunda 40 puanda kaldı.

Ligde Avrupa Ligi vizesi alabilmek için en kötü ihtimalle 4. olmak gerekiyor. Şu anda bu sırada yer alan Sivas'ın bir maçı eksik ve 49 puanı var. Bu nedenle Fenerbahçe için Avrupa bileti almanın tek bir yolu kaldı: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Yarı final ilk maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Sarı-Lacivertliler, tamamen kupaya odaklanacak. Hedef, 21 Nisan'daki rövanşa kadar form tutmak.