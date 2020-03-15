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Tottenhamlı Vertonghen'in evi soyuldu

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Giriş Tarihi: 15.03.2020
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TOTTENHAMLI VERTONGHEN'NE BÜYÜK ŞOK!

ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Jan Vertonghen'in evine hırsız girdi.

polisinden yapılan açıklamada, futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynayacakları maç için yurt dışında bulunduğu sırada evine kar maskeli ve bıçaklı dört hırsızın girdiği kaydedildi.

Açıklamada hırsızların yakalanması için soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, soygun sırasında Belçikalı 32 yaşındaki futbolcunun eşi ve iki çocuğunun da evde bulunduğu basına yansıdı.

İngiltere'de geçen yıl aralık ayında 'ta forma giyen Mamadou Sakho'nun 500 bin sterlin değerindeki eşyaları çalınırken, temmuz ayında da Arsenalli futbolcular ve Sead Kolasinac soyguncuların saldırısına uğramıştı.

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