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Kayserispor - Yeni Malatyaspor (Canlı)

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR CANLI

'in 26. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmaya sahne olacak. 19 puanla son sırada yer alan , 10 maçtır kazanamayan ve 25 puanla 14. sırada yer alan 'u konuk ediyor.

'de 19 puanla son sırada yer alan , 26. hafta maçında BtcTurk 'u konuk ediyor. Ateş hattında bulunan Kayseri'nin galibiyetten başka çaresi yok. 10 maçtır kazanamayan ve düşme korkusunu iyice yaşamaya başlayan Malatyaspor ise evine 3 puanla dönüp, bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Miguel Lopes, , Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi ayrıca Yeni Malatyaspor'da Eren, Ahmed ve Özer sakatlıkları, Hadebe ve Donald ise kart cezaları nedeniyle görev yapmayan isimler.

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KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Kayserispor: Lung, Emre, Diego, Sapunaru, Kvrzic, Hasan, Dja Djedje, Campanharo, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Murat, Mustafa, Acquah, Gökhan, Fofana,

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