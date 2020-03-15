Kayserispor - Yeni Malatyaspor (Canlı)

Süper Lig'in 26. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmaya sahne olacak. 19 puanla son sırada yer alan Kayserispor, 10 maçtır kazanamayan ve 25 puanla 14. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'de 19 puanla son sırada yer alan Kayserispor, 26. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ateş hattında bulunan Kayseri'nin galibiyetten başka çaresi yok. 10 maçtır kazanamayan ve düşme korkusunu iyice yaşamaya başlayan Malatyaspor ise evine 3 puanla dönüp, bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Miguel Lopes, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi ayrıca Yeni Malatyaspor'da Eren, Ahmed ve Özer sakatlıkları, Hadebe ve Donald ise kart cezaları nedeniyle görev yapmayan isimler.



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KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Kayserispor: Lung, Emre, Diego, Sapunaru, Kvrzic, Hasan, Dja Djedje, Campanharo, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Murat, Mustafa, Acquah, Gökhan, Fofana, Umut Bulut