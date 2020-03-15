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Hüseyin Çimşir 11'ine son şeklini verdi! İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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HÜSEYİN ÇİMŞİR 11'İNE SON ŞEKLİNİ VERDİ!

Adım adım şampiyonluğa giden , bugün sahasında en yakın takipçisi Medipol 'i ağırlayacak. Hafta başından bu yana tüm planlarını hazırlayan , ilk 11'ine son şeklini verdi.

Erteleme maçında Çarşamba günü ile karşılaşan , deplasmandan 3-1'lik galibiyetle döndü. Teknik direktör , yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak o karşılaşmada rotasyona giderken, 'e karşı ise ideal 11'e dönecek.

Merkezde Obi Mikel ve Ndiaye'yi tekrar 11'e yazacak olan Çimşir, sağ bekte Serkan Asan'ın yerine sakatlıktan tamamen kurtulan Pereira'yı görevlendirecek. 'da statü gereği forma giyemeyen Manuel Da Costa da tekrar formayı alacak. Hüseyin Türkmen'in yedek kalması bekleniyor.

İLERİDE MÜTHİŞ ÜÇLÜ
İleri üçlüyü Ekuban-Nwakaeme-Sörloth şeklinde kuracak Trabzonspor'da, en büyük moral kaynağı Sörloth'un oynayacak olması. Malatya'da sakatlanıp, ilk yarıda çıkan Norveçli yıldız, Başakşehir mücadelesinde mutlaka forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

SÖRLOTH '20' PEŞİNDE
Sezonun ilk yarısındaki Başakşehir maçında ağları havalandıran Sörloth, bugün de Fırtına'nın en önemli gol silahı. Son 3 lig maçında rakip fileleri boş geçen Norveçli santrfor, gol atması halinde 20. kez ligde bu sevinci yaşayacak. Dün yapılan antrenmanda da yer alan ligin kralı, hücum aksiyonlarında Nwakaeme ve Ekuban destekleyecek.

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