Trabzonsporlu Mikel ve Galatasaraylı Falcao: Sezon iptal edilmeli
Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, “Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir” dedi. Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli." diyerek destek verdi.
Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, "Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" dedi. Bordo-mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi.
"SEZON İPTAL EDİLMELİDİR"
Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.
"HAYAT FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ"
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel'in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli " yorumunda bulundu. Mikel'in bu paylaşımına bazı taraftarlar ise "Sahaya çık, savaş" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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