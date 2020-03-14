Konyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oldu. Süper Lig'de son haftalarda istediği seri galibiyetleri alamayan Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında da mağlubiyetle ayrıldı. Evsahibi yeşil beyazlılar ilk yarıda buldukları tek golle Kanarya'yı 1-0 yenmeyi başardı.

Konyaspor, 41. dakikada R. Bajic'in golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 devirdi.

KANARYA'NIN YÜZÜ 7 MAÇTIR GÜLMÜYOR

Şubat ayının ilk gününde Trabzonsor deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, o tarihten itibaren Süper Lig'de galibiyet yüzü görmedi.

evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken ardından sırayla Ankaragücü'ne 2-1, Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu. Bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında da 1 puana razı oldu. Sarı lacivertliler son olarak bu akşam Konyaspor deplasmanında da mağlup oldu.

GÜNCEL PUAN DURUMU

38. RANDEVU KONYASPOR'UN

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, bu maçla birlikte 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe ise rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

SEZONUN İLK YARISINDAKİ MAÇTA 6 GOL ATILMIŞTI

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.