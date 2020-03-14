Konyaspor Fenerbahçe'yi 1-0 yendi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oldu. Süper Lig'de son haftalarda istediği seri galibiyetleri alamayan Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında da mağlubiyetle ayrıldı. Evsahibi yeşil beyazlılar ilk yarıda buldukları tek golle Kanarya'yı 1-0 yenmeyi başardı.
Konyaspor, 41. dakikada R. Bajic'in golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 devirdi.
KANARYA'NIN YÜZÜ 7 MAÇTIR GÜLMÜYOR
Şubat ayının ilk gününde Trabzonsor deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, o tarihten itibaren Süper Lig'de galibiyet yüzü görmedi.
evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken ardından sırayla Ankaragücü'ne 2-1, Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu. Bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında da 1 puana razı oldu. Sarı lacivertliler son olarak bu akşam Konyaspor deplasmanında da mağlup oldu.
38. RANDEVU KONYASPOR'UN
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, bu maçla birlikte 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe ise rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
SEZONUN İLK YARISINDAKİ MAÇTA 6 GOL ATILMIŞTI
Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'den transfer atağı! Haziran harekatı...
- Denizlispor evinde tek golle 3 puanı aldı
- İki yıldız isimden flaş çıkış: Sezon iptal edilmeli
- Galatasaray'dan 'korona' açıklaması
- Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı!
- UEFA son durumu paylaştı! Süper Lig şampiyonu...
- Haftalar sonra 3 puanla tanıştı
- Top çizgiyi geçti mi? Toroğlu canlı yayında açıkladı
- Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi 'korona' önlemi
- Çaykur Rizespor'a kötü haber sezonu kapattı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması