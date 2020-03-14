Denizlispor - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM
Süper Lig’in 26. haftasında Bülent Uygun yönetimindeki Denizlispor, Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıye geliyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs nedeniyle mücadele seyircisiz oynanıyor.
DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Candeias, Flavio.
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