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Denizlispor - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 14.03.2020
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DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI ANLATIM

’in 26. haftasında  yönetimindeki Denizlispor,  yönetimindeki ’ni konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ahaber.com.tr'de...

'in 26. haftasında Denizlispor ile karşı karşıye geliyor.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs nedeniyle mücadele seyircisiz oynanıyor.

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN


İLK 11'LER
Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Candeias, Flavio.

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