Aytemiz Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK maç sonucu
Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip son 6 haftada oynadığı mücadelelerde 2 beraberlik 3 yenilgi almıştı, maçın ilk yarısında attığı tek golle haftalar sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile sahasında karşılaştı. Ev sahibi ekip haftalar sonra eviden 3 puanı ilk yarıda bulduğu tek golle kazandı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET (İLK YARI)
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Morais, ceza sahası içine girdiği an şutunu çekti. Sol direğe çarparak içeriye dönen top Gaziantep FK'li futbolcu Kayode'ye çarparak dışarı çıktı.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Güray Vural'ın arka direğe ortasında, Kayode'nin boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
26. dakikada Bakasetas ile gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Cisse meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, Alanyasporlu futbolcunun topu koluyla kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.
42. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tzavellas, topu kafayla içeriye gönderdi. Cisse, müsait pozisyonda yükselerek kafayla yerden sektirerek meşin yuvarlağı ağlara göndermek istedi. Kaleci Günay Güvenç'ten seken topa ayak koyan Caulker takımını öne geçirdi: 1-0.
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa Güray Vural gelişine vurdu; top üstten dışarı çıktı.
69. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın Alanyaspor ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Kayode'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
86. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
90. dakikada Salih Uçan ile hızlı gelişen atakta Emircan Altıntaş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emircan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Maçta başka gol olmadı. Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 54 Emircan Altıntaş), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efecan Karaca, Salih Uçan (Dk. 90+2 Bammou), Junior Fernandes (72 Djalma Campos), Cisse
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 66 Diarra), Kenan Özer (Dk. 66 Muhammet Demir), Morais, Jefferson, Maxim (Dk. 78 Twumasi), Kayode
Gol: Dk. 42 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Oğuz Ceylan, Dk. 76 Morais, Dk. 80 Djilobodji, Dk. 86 Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)
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