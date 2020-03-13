Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi?

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye'de de bir takım önlemler alınmaya başland��. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan yeni bir açıklama geldi. Yardımcı, Süper Lig'de maçların ertelenmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada Süper Lig'de maçların ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüs tedbirleri doğrultusunda Türkiye liglerinde maçların 30 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıklamıştı. Galatasaray bugün, sporcu sağlığı açısından liglerin 15 gün veya 1 ay ertelenmesini talep etti.

Konu hakkında TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan açıklama geldi. NTV'ye konuşan Yardımcı, Süper Lig maçlarının ertelenmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti.