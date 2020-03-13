Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Etik Kurul'a sevk edildi
TFF'den Galatasaray açıklaması. Yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Hukuk Müşavirliği'nce Etik Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi tarafından yapılan açıklamada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Etik Kurul'a sevk edildiği belirtildi.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.
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