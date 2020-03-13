Fatih Terim'in B planı hazır! Onyekuru'nun yerine o forma giyecek
Hafta sonu Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak Galatasaray'da, Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Kas sertleşmesi nedeniyle idmanı yarıda bırakan yıldız oyuncunun durumu kötü. Derbide oynaması beklenmeyen Onyekuru'nun yerine Terim, B planını devreye sokacak.
Galatasaray'da Onyekuru seferberliği... Önceki gün yapılan antrenmanı her iki bacağındaki kas sertleşmesi sebebiyle yarıda bırakmak zorunda kalan Nijeryalı yıldızın tedavisi başladı. İlk tetkikler sonrası, genç futbolcunun durumunun tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.
B PLANI EMRE AKBABA
Doktorlar, Onyekuru'yu pazar günkü Beşiktaş derbisine yetiştirmek için seferberlik ilan etmiş durumda. Tedavi sürecinin maç gününe kadar hız kesmeden süreceği belirtiliyor. Teknik patron Fatih Terim ise her ihtimale karşın B planı hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Onyekuru'nun olası yokluğunda, Emre Akbaba'yı devreye sokacak.
DAHA HÜCUMCU BİR TAKIM
Henry Onyekuru ve Saracchi gibi yeni isimlerle kanatlarda müthiş bir tempo yakalayan takımın oyun hızını azaltmak istemeyen Terim, Nijeryalı yıldızın yerine sol kanada Ömer Bayram'ı çekecek. Bu durumda Lemina ve Seri'nin önünde Emre Akbaba görev yapacak ve ileride Falcao'ya yakın oynayacak. Böylece Galatasaray, Beşiktaş'a karşı kendi sahasında daha hücumcu bir dizilişle çıkmış olacak.
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