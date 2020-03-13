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Fatih Terim'in B planı hazır! Onyekuru'nun yerine o forma giyecek

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Giriş Tarihi: 13.03.2020
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FATİH TERİM'İN B PLANI HAZIR!

Hafta sonu ile sahasında karşılaşacak 'da, Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Kas sertleşmesi nedeniyle idmanı yarıda bırakan yıldız oyuncunun durumu kötü. Derbide oynaması beklenmeyen Onyekuru'nun yerine Terim, B planını devreye sokacak.

'da Onyekuru seferberliği... Önceki gün yapılan antrenmanı her iki bacağındaki kas sertleşmesi sebebiyle yarıda bırakmak zorunda kalan Nijeryalı yıldızın tedavisi başladı. İlk tetkikler sonrası, genç futbolcunun durumunun tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

B PLANI EMRE AKBABA
Doktorlar, Onyekuru'yu pazar günkü derbisine yetiştirmek için seferberlik ilan etmiş durumda. Tedavi sürecinin maç gününe kadar hız kesmeden süreceği belirtiliyor. Teknik patron ise her ihtimale karşın B planı hazırladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Onyekuru'nun olası yokluğunda, Akbaba'yı devreye sokacak.

DAHA HÜCUMCU BİR TAKIM
Henry Onyekuru ve Saracchi gibi yeni isimlerle kanatlarda müthiş bir tempo yakalayan takımın oyun hızını azaltmak istemeyen Terim, Nijeryalı yıldızın yerine sol kanada 'ı çekecek. Bu durumda Lemina ve Seri'nin önünde Emre Akbaba görev yapacak ve ileride Falcao'ya yakın oynayacak. Böylece Galatasaray, Beşiktaş'a karşı kendi sahasında daha hücumcu bir dizilişle çıkmış olacak.

Son dakika | Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber SON DAKİKA | DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

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