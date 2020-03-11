Son dakika | Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber
Son dakika haberi...Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı kırmızılılarda Onyekuru, bileğinde ağrı hissetti. Kulüp doktoru Yener İnce yıldız futbolcu ile bir süre ilgilendi. Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Ekim ayında çapraz bağları kopan Luyindama da düz koşulara başladı.
Daha sonra Fatih Terim'le konuşan Nijeryalı futbolcu, idmanı yarıda bıraktı.
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