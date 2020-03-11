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Son dakika | Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Son dakika haberi...'in 26. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak 'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru antrenmanı yarıda bıraktı.

, 'in 26. haftasında konuk edeceği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı kırmızılılarda Onyekuru, bileğinde ağrı hissetti. Kulüp doktoru Yener İnce yıldız futbolcu ile bir süre ilgilendi. Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Ekim ayında çapraz bağları kopan Luyindama da düz koşulara başladı.

Daha sonra Fatih Terim'le konuşan Nijeryalı futbolcu, idmanı yarıda bıraktı.

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