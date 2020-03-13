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Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert tepki!

SPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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G.SARAY'A SERT TEPKİ: BAŞKAN DÜN BAŞKA BUGÜN BAŞKA...

'de spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınırken 'ın bugün yaptığı açıklama özellikle cephesinde şaşkınlıkla karşılandı.

Dünyayı etkisi altına alınan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 'deki spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınırken Kulübü, maçların 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını duyururken sarı kırmızılı takımın bugünkü açıklaması tepkiyle karşılandı.

CENGİZ ERTELEMEYE DE KARŞI ÇIKMIŞTI
Galatasaray Başkanı 'in dün yaptığı açıklamada "Ben şaşırdım,maçı erteleyelim, seyircisiz oynansın vs." ifadelerini kullanmıştı. Bugün kulübün resmi sitesinde ise "Lig 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelensin" çağrısı yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
2. Başkanı ve Medya İletişim Sorumlusu Yönetici Adnan Dalgakıran, yaptığı açıklamada "Galatasaray Başkanı dün farklı bugün farklı konuşuyor. Her gün farklı konuşuyorlar bakalım daha ne konuşacaklar, netleşsin ona göre net cevabımızı veririz." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERME
Siyah beyazlı kulüp resmi Twitter hesabından bu paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu. Paylaşımda, "Tutarlı. Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu, insicamlı." ifadeleri yer aldı.

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