Son dakika: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs spor camiasını da vurdu. UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkiledi. Virüs yüzünden çok sayıda organizasyonun ertelenmesine karar verilirken, bir kısmı da belli bir süre seyircisiz oynanacak.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini duyurdu.
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