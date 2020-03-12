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Son dakika | Alexander Sörloth'un durumu yarın belli olacak

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Giriş Tarihi: 12.03.2020
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ALEXANDER SÖRLOTH'UN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Son dakika haberi... ile oynanan erteleme maçında sakatlanan 'un sol ayağında ödem tespit edildi. Norveçli forvetin durumu yarın çekilecek MR sonrası netleşecek.

ayrıntılar geliyor...

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