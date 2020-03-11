11 Mart 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da Sörloth şoku! Oyuna devam edemedi...

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH ŞOKU!

'de  ertelenen maçta deplasmanda  ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35. dakikasında Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Alexander Sörloth rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth, devam edemeyeceğini Trabzonspor teknik ekibine iletti. Norveçli golcünün yerine oyuna Badou Ndiaye dahil oldu.

'in 19. haftasının erteleme maçında , deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Bordo-mavililer Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Novak, 30'uncu dakikasında da Sosa'nın attığı golle 2-0'ı yakaladı.

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KORKUTAN SAKATLIK
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynanan maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sörloth'un yerine oyuna Ndiaye girdi.

Golcü oyuncunun sağlık durumu maçın sonrasında yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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