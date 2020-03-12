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Paris-Saint Germain: 2 - Dortmund: 0 PSG çeyrek finalde

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Giriş Tarihi: 12.03.2020
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PARİS-SAİNT GERMAİN ÇEYREK FİNALDE

Son dakika haberi... Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği 'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Fransız ekibi , Parc des Princes Stadı'nda Alman temsilcisi 'u konuk etti.

Koronavirüsü tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Paris-Saint Germain, 28. dakikada ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada Bernat'ın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarında gol sesi çıkmayınca PSG, ilk maçta 2-1 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Öte yandan Dortmun'un Türk asıllı Alman oyuncusu 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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