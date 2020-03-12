Atletico Madrid İngiltere'de Liverpool'u eledi! Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Liverpool'a konuk olan Atletico Madrid, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı. İlk maçta da İspanya'da 1-0 kazanan Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takım oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş mücalesinde Liverpool evinde Atletico Madrid'i ağırladı.

İlk maçı 1-0 kazanan Atletico Marid, İngiltere'deki rövanş maçını 1-0 kaybetti.

90 dakikanın Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermesinin ardından mücadelede uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında 2-0 öne geçen Liverpool, Atletico Madrid'in geri dönüşünü engelleyemedi.

Önce 2-1'i bularak farkı 1'e indiren İspanyol devi, ardından 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Liverpool'un golleri 43. dakikada Wijnaldum ve 94. dakikada Firmino'dan gelirken, Atletico Madrid'e turu getiren goller ise 97 ve 105'te Llorente, 120. dakikada da Morata'dan geldi.