11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor'dan 8. şampiyonluk mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
TRABZONSPOR'DAN 8. ŞAMPİYONLUK MESAJI

Karadeniz Fırtınası Yeni Malatyaspor'u ertelenen maçta 3-1 mağlup etti. Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle kazanan , yeniden liderlik koltuğunu kaptı. Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından 'lidere selam dur' paylaşımı yapıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor maçında bu akşam 3-1 kazandı. Eksik maçın tamamlanmasının ardından yeniden zirveye oturan Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

"LİDERE SELAM DUR"

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

Bordo mavililerin mücadele sonrasında 3'lü çektirişi ve galibiyetin kutlandığı anların görüntüleri paylaşılırken, "#SekizinciŞampiyonluk yolunda lidere selam dur! #BizBiriz #BizTrabzonsporuz " paylaşımı yaptıldı.

Trabzonspor'dan 'lidere selam dur' mesajı TRABZONSPOR'DAN 'LİDERE SELAM DUR' MESAJI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN