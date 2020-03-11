Trabzonspor'dan 8. şampiyonluk mesajı
Karadeniz Fırtınası Yeni Malatyaspor'u ertelenen maçta 3-1 mağlup etti. Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle kazanan Trabzonspor, yeniden liderlik koltuğunu kaptı. Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından 'lidere selam dur' paylaşımı yapıldı.
Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor maçında bu akşam 3-1 kazandı. Eksik maçın tamamlanmasının ardından yeniden zirveye oturan Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuldu.
"LİDERE SELAM DUR"
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuldu.
Bordo mavililerin mücadele sonrasında 3'lü çektirişi ve galibiyetin kutlandığı anların görüntüleri paylaşılırken, "#SekizinciŞampiyonluk yolunda lidere selam dur! #BizBiriz #BizTrabzonsporuz " paylaşımı yaptıldı.
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