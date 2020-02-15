Süper Lig'de Denizlispor Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını duyurdu

Son dakika spor haberi... Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'da art arda alınan başarısız sonuçlar sonrası Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Denizlispor son olarak evinden Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Mehmet Özdilek, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından bir gazetecinin, taraftarların istifa çağrısını hatırlatması üzerine "Çok uzun yıllar sonra bu lige geldiler. Bu ligde kalmak önemli. Bunu taraftarla birlikte yaparsa ancak başarabilir Denizlispor. Yoksa herkes bir tarafa çekerse çok sağlıklı bir süreç olmaz. Benim burada durmam Denizlispor'a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım." diye konuşmuştu.