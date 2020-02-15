Süper Lig'de Denizlispor Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını duyurdu
Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'da art arda alınan başarısız sonuçlar sonrası Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Denizlispor son olarak evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Son dakika spor haberi... Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'da art arda alınan başarısız sonuçlar sonrası Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
Denizlispor son olarak evinden Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu.
Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Mehmet Özdilek, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından bir gazetecinin, taraftarların istifa çağrısını hatırlatması üzerine "Çok uzun yıllar sonra bu lige geldiler. Bu ligde kalmak önemli. Bunu taraftarla birlikte yaparsa ancak başarabilir Denizlispor. Yoksa herkes bir tarafa çekerse çok sağlıklı bir süreç olmaz. Benim burada durmam Denizlispor'a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım." diye konuşmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte MKE Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler
- Galatasaray'da flaş Muslera gelişmesi!
- Mağlubiyet sonrası takımdan ayrıldı
- Beşiktaş'ın borcu açıklandı
- Ankaragücü Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu
- Galatasaray'ın yeni transferinden müthiş gol
- Konyaspor-Göztepe | Canlı anlatım
- Başakşehir Beşiktaş maçına damga vuran görüntü
- Başkan Çebi: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
- Kayserispor 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankaragücü Fenerbahçe canlı anlatım izle | Video
- Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye Turgut kim, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!
- Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan kaç yaşında, nereli? İşte Alkan’ın yaşamı!
- Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
- Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye Eyüp Sultan kaç yaşında, nereli?
- Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? Soner Kip hayat hikayesi…
- Sildenafil nedir? Sildenafil zararları nelerdir?
- Emekliye 2500 TL’ye varan promosyon! Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
- İstanbul’da 24 saat su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde?
- 15 Şubat altın fiyatları: Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları artacak mı?
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar!