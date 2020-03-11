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Fenerbahçe'de idmana damga vuran olay! Emre takıma...

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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FENERBAHÇE'DE İDMANA DAMGA VURAN OLAY! EMRE TAKIMA...

'de 'dan sonra takımın sorumluluğunu üzerine alan ve , oyuncularla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Emre ve Volkan ikilisi sarı lacivertli oyunculara "Zorlu bir süreçteyiz ve gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Lütfen herkes bize yardımcı olsun" ifadelerini kullanarak takım içinde yardımlaşmak gerektiğinin altını çizdi.

'ın istifası sonrasında futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan ile yardımcı antrenör Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.

HERKES BİZE YARDIMCI OLSUN
Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.

HAKSIZLIĞA UĞRADIK AMA...
Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğumuz var.

KAZANMAMIZ GEREKEN BİR DE KUPA VAR
Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var.

ANTRENMAN PROGRAMLARI DEMİREL'DE
İdmanlarda Emre Belözoğlu'nun ağırlığı hissedilirken, antrenman programlarını Volkan Demirel'in yaptığı ifade edildi.

KONYA'DA 3 PUAN HASRETİ
'de 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen F.Bahçe bu hasreti 'da gidermeye çalışacak. Ancak Konya'nın da şiddetle puana ihtiyacı var.

Kaynak: Takvim

Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu... FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇININ ÖNÜNE GEÇEN KARE! EMRE BELÖZOĞLU...

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