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Son dakika | MSB açıkladı: PKK'ya hava operasyonu

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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MSB AÇIKLADI: IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Son dakika haberi...: kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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