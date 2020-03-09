Son dakika: PKK sığınağında bulunan seçimlere ilişkin belgelerle ilgili soruşturma başlatıldı
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon esnasında tespit edilen sığınakta ele geçirilen yerel ve genel seçimlere ilişkin belgeler, tapu senedi ve örgütsel dokümanla ilgili soruşturma açıldı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Şubat'ta Yukarıölek köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş Operasyonu"nda tespit edilen teröristlere ait sığınakta, seçimlere ilişkin belgelerle bazı dokümanın bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
SEÇİM DÖKÜMANI BULUNMUŞTU
Sığınakta 2014 yılı mart ayındaki yerel seçimlerle 2015 yılı haziran ayındaki genel seçimlere ait "milletvekilliği seçim sonuçları ve toplantı sonuçları tutanak özeti, oy döküm cetveli, arkasında bazı isimlerin yazılı olduğu seçim pusulası, seçim raporları ile örgütsel doküman, sıcak su torbası ve tapu senedi" bulunmuştu.
SEÇİM HİLESİ
Her seçim döneminde Kandil'den DBP/HDP'nin milletvekili ve belediye başkan adaylarını dizayn eden, seçim bölgelerinde vatandaşlardan tehdit ile oy alan terör örgütü PKK'nın işi şansa bırakmamak için başka seçim hilelerine de başvurduğu ortaya çıktı. HDP/PKK'nın seçim hilelerinin izi Bitlis'te bulundu.
ONLARCA BELGEYE ULAŞILDI
Yenişafak'ta yer alan habere göre; PKK'nın yurt içi yapılanmasını çökertmek için yürütülen 'Kapan' operasyonu kapsamında Bitlis kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten Jandarma ekipleri, arazideki doğal olmayan bir toprak yığını fark etti. Buranın örgütün sığınağı olabileceğini öngörerek kazıya başlayan Jandarma, naylon dosyalarda bulunan onlarca belgeye ulaştı. Kazıda örgütsel doküman ve bazı kişilere ait mahkeme ifade tutanakları ele geçirildi.
YSK'YA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN PUSULALAR BULUNDU
Yapılan ilk incelemede dosyalarda bulanan kağıtların 30 Mart 2014'te yapılan mahalli idareler seçimi ile 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlere ait belgeler olduğu belirlendi. Belgeler arasında oy sayım cetvelleri ve birleştirme tutanakları gibi Yüksek Seçim Kurullarına teslim edilmesi gereken belgelerin de bulunduğu tespit edildi. Belediye başkanlığı seçimlerine ait mühürlü oy pusulaları da ele geçirilen belgeler arasında.
32 OY FARKLA KAZANMIŞTI
2014 yılında Güroymak'ta DBP'li Mehmet Emin Özkan ile AK Partili Hüseyin Mutlu arasında yarış yaşanmış, DBP'li aday 32 farkla seçimi kazanmıştı. Ancak DBP'nin seçimde hile yaptığı belirlenmiş ve seçim iptal edilmişti. Yenilenen seçimi yine Özkan kazanmıştı. Özkan, Bitlis Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 18 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özkan, "PKK'nın amacı doğrultusunda hareket ettiği, PKK'ya yardım sağladığı, belediyenin imkanlarını örgüt lehine kullandığı" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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