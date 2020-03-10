İşte Radamel Falcao'nun sırrı!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, eski günlerine dönüş sinyali veriyor. İyi bir form grafiği yakalayan golcü oyuncunun sırrı ortaya çıktı. Kolombiyalı futbolcu takımdan ayrı olarak mutlaka 1 saat güçlenme ve şut idmanı yapıyor. Antrenman günlerinde tesislerde 4-5 saat geçiriyor. Beslenme programına harfiyen uyuyor.
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak ilk haftalarda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Radamel Falcao, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyalı'nın bu performansı, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik ekip için sürpriz olmadı.
İŞTE FALCAO'NUN YÜKSELİŞİNİN SIRLARI:
Fizik gücünü artırmak için her sabah antrenmandan saatler önce gelip hazırlanıyor. Yaptığı özel çalışmalar sonrasında da Florya'dan ayrılmayıp öğle yemeğini tesislerde yiyor. Antrenman günlerinde Florya'da ortalama 4-5 saat geçiriyor.'Yıldız egosu' ve kaprisi yok
Her antrenman sonrası da takımdan ayrı olarak 1 saat özel olarak çalışıyor. Bireysel performans hocalarından aldığı programı harfiyen uygulayıp özel güçlendirme ve şut çalışması yapıyor.
Fizik gücünü yükseltirken uzmanların önerdiği özel beslenme programına da harfiyen uyuyor.
Sezon başına göre 3 kilo vermiş ve daha fit bir hale gelmiş durumda...
Arkadaşları ve teknik heyetle iletişimi çok iyi olan Falcao'nun 'yıldız egosu' ve kaprisi yok.
Falcao, profesyonelliğinin yanı sıra, kişiliği ve karakteri ile de Galatasaray'da teknik heyet, arkadaşlarından tam not almış durumda.
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