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Bundesliga'da 25. haftanın en güzel 5 kurtarışı

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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BUNDESLİGA'DA 25. HAFTAYA KALECİLER DAMGA VURDU!

'nın 25.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. Birbirinden önemli kurtarışların yapıldığı maçlar izleyenler tarafından tam not aldı. İşte Bundesliga'nın 25.haftasına damga vuran o kurtarışlar...

Dünyanın en önemli ligleri arasında gösterilen 'da oynanan zorlu maçlar, izleyenler tarafından tam not alıyor. Bundesliga'nın 25.haftasına kalecilerin yaptığı kurtarışlar damga vurdu. Birbirinden önemli kurtarışların yapıldığı maçları izleyenler büyük keyif aldı. İşte Bundesliga'nın 25.haftasına damga vuran o kurtarışlar...

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