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Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER! 2 AY YOK

Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'nin yıldızı 'den kötü haber geldi. Sağ ayak bileğine darbe alan Alman oyuncu sahalara 2 ay sonra dönecek.

'nin Alman futbolcusu , Denizlispor maçında sağ ayak bileğine darbe alarak oyundan çıkmıştı. Yapılan kontrollerde iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmişti. İlk belirlemelere göre Max Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ancak son yapılan kontrollerde durumun daha ciddi olduğu belirlendi.Sosyal medya hesabından ayağının son durumunu paylaşan Kruse, oldukça üzgün olduğunu belirtti.

Buna göre Kruse'nin sahalara dönmesinin 2 ayı bulabileceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, sezonun son haftalarına yetişebilecek.

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