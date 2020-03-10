Beşiktaş'ta Ivo Grbic sesleri yükseliyor! İşte yeni kaleci adayı
Beşiktaş'ın Liverpool'dan büyük umutlarla kiraladığı Loris Karius sezon sonu takımdan ayrılacak. Alman kalecinin gidişiyle birlikte kaleyi uzun süre koruyacak bir isim üzerinde çalışan siyah beyazlı yönetim, aradığını sonunda buldu.
Beşiktaş, 24 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic için temas kurdu. Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor.
YERLİ İSİM OLARAK VOLKAN BABACAN DÜŞÜNÜLÜYOR
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'la da anlaştığı iddia ediliyor.
KARIUS'A SEZON SONU VEDA EDİLECEK
Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam Trabzonspor'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.
Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
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