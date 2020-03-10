10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta Ivo Grbic sesleri yükseliyor! İşte yeni kaleci adayı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA IVO GRBİC SESLERİ YÜKSELİYOR! İŞTE YENİ KALECİ ADAYI

'ın Liverpool'dan büyük umutlarla kiraladığı Loris Karius sezon sonu takımdan ayrılacak. Alman kalecinin gidişiyle birlikte kaleyi uzun süre koruyacak bir isim üzerinde çalışan siyah beyazlı yönetim, aradığını sonunda buldu.

, 24 yaşındaki Hırvat kaleci için temas kurdu. Ivo Grbic bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor.

YERLİ İSİM OLARAK VOLKAN BABACAN DÜŞÜNÜLÜYOR
yönetimindeki Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek 'la da anlaştığı iddia ediliyor.

KARIUS'A SEZON SONU VEDA EDİLECEK
Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezon Loris Karius'la devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam Trabzonspor'la oynanan lig maçının ardından, "Karius zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var" demişti.

Alman kaleci Beşiktaş'ta 2 sezonda 66 maçta forma giydi ve 95 gol yedi. Karius 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

İşte Beşiktaş'ın Karius planı İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KARİUS PLANI
Son dakika haberi... Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı! Loris Karius... SON DAKİKA HABERİ... SERGEN YALÇIN AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI! LORİS KARİUS...
Karius ti'ye alındı: Pancu daha iyiydi KARİUS Tİ'YE ALINDI: PANCU DAHA İYİYDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN