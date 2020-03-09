09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri yükseliyor! İşte göreve başlayacağı tarih

SPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'DE EROL BULUT SESLERİ YÜKSELİYOR! İ

'nin 'dan sonra yeni hocası kim olacak? Listesinde birbirinden önemli isimler bulunan sarı lacivertli camia, Süper Lig'de ile flaş bir çıkış yakalayan üzerinde karar kıldı.

Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan 'de dönemi sona ermişti.

34. HAFTADAN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAK
Yoluna yardımcı hocalar ve tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun katkılarıyla devam eden Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör konusunda kritik gelişmeler yaşandı. Şu anda 'u çalıştıran ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 'la söz kesildiği öğrenildi. Alanya'yla mukavelesi bu sezon sonunda bitecek Bulut, büyük bir ihtimalle 34. haftanın ardından göreve başlayacak.

AVCI'YA SICAK BAKILMADI
Bitime 9 hafta kala çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa Fenerbahçe yardımcı hocalarla birlikte bitiş çizgisini görecek. Ancak bu süreçte Alanyaspor, Erol Bulut'la yollarını ayırırsa genç hocanın Fenerbahçe dönemi daha erken başlayabilir. 'tan ayrılan da bir ara listeye eklenmişti. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarların tamamına yakını Avcı'ya sıcak bakmadığı için bu operasyon rafa kaldırıldı. Şu anda sadece Erol Bulut'un ne zaman takımın başına geçeceği konuşuluyor.

YENİDEN ÖZE DÖNÜŞ
Bulut, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Alanya'nın hocasıyım. Takımıma konsantre oldum. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapamam" demişti. Erol Bulut'la birlikte Fenerbahçe'de sorumluluk eski futbolculara geçecek. , görevine devam edecek. Teknik kadroyla ilgili daha önce Sarı-Lacivertli formayı giymiş bazı isimlerle de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Yönetim tamamen "Öze dönüş" kararı almış durumda. Sarı-Lacivertli taraftarlar ise artık başarı için beklemek istemiyor.

Fenerbahçe - Denizlispor maçının önüne geçen kare! Emre Belözoğlu... FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇININ ÖNÜNE GEÇEN KARE! EMRE BELÖZOĞLU...
Fenerbahçe taraftarı takımın başına o ismi istiyor! FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMIN BAŞINA O İSMİ İSTİYOR!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN