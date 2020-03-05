Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in akıbeti belli oldu
Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in takımdaki gelecekleri belli oldu. Siyah beyazlı yönetim her iki tecrübeli oyuncuya yıllık 1 milyon euro + maç başı olmak üzere 1+1 senelik sözleşme önerdi.
Beşiktaş yönetimi; Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e, yıllık 1 milyon euro + maç başı olmak üzere 1+1 senelik sözleşme önerdi.
YÜKSEK MAAŞ ALAN OYUNCULAR GİDECEK
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimiyle tekrardan taraftar ve camia birleşimini sağlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Yapılacak ilk iş kadrosunda yüksek maaş alan ama düşük performans alınan oyuncularla yollar ayrılacak.
CANER VE GÖKHAN'IN DURUMU BELLİ OLDU
İç transferde fedakarlık beklenen isimlerin en başında gelen Caner ve Gökhan'ın durumları ise belli oldu. İki oyuncuya da 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık kontrat önerildiği ve anlaşma ze mininin oluşturulduğu öğrenildi. Oyuncuların bu kontratları kabul etmeleri halinde senelik 1 milyon euro + maç başı ücret ile oynayacağı da gelen bilgiler arasında.
4 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILACAK
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekipte, kiralık olarak forma giyen Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile de yollarını ayıracak. Erdal Torunoğulları'nın başında bulunduğu transfer komitesi ise hem Hollanda'da hem de Almanya'da gurbetçi futbolcular ile temas halinde. Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu'nun düzenlediği ve moderatörlüğünü muhabirimiz Serkan Yetişmişoğlu'nun yaptığı 'Kariyerinin Temelini At' panelinde konuşan üçlü, gençlere tecrübelerini aktardı.
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