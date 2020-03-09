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Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

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Giriş Tarihi: 09.03.2020
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KASIMPAŞA, GÖZTEPE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yenen , 26. haftada ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma ile başladığı antrenmanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, ile 13 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek. AA

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