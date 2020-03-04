Ömer Bayram Galatasaray'ın kasasını doldurdu
Galatasaray'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Ömer Bayram, sarı kırmızılı kulübün kasasına 100 binlerce Euro koydu. Bayram, 400 bin Euro'luk ücretinin yaklaşık 11 katının kulübün kasasına girmesini sağladı.
Performansıyla sarı kırmızılıların çıkışında büyük rol oynayan milli futbolcu 400 bin Euro'luk ücretinin yaklaşık 11 katının kulübün kasasına girmesini sağladı.
Galatasaray'da geçen sezon sol bekteki performansı nedeniyle gönderilmesi dahi gündeme gelen Ömer Bayram, bu sezonun flaş ismi oldu... Teknik direktör Fatih Terim'in orta saha ve sol kanatta oynattığı futbolcu Süper Lig'de 10 golün pasını verirken asist krallığında zirveye yükseldi. Başarılı oyuncu bu sezon 10'u Süper Lig'de, 1'i Şampiyonlar Ligi'nde ve 2 tanesi de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 13 asiste imza attı.
TAKIMINA 26 PUAN GETİRDİ
Galatasaray, Ömer Bayram'ın ligde 10 asist ve 1 gollük katkı sağladığı 10 maçta toplam 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda elde edilen 26 puan ile Galatasaray 24 milyon 881 bin 695 bin TL başarı primini kasasına koydu. Ayrıca Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Adem'in golünde de asisti yapan Ömer, 900 bin Euro'luk puan gelirinin de önemli mimarlarından oldu.
ASİST KRALLIĞINDA VISCA İLE ZİRVEYİ PAYLAŞTI
Ryan Donk'un attığı ilk golün pasını veren Ömer, asist sayısını 10'a yükseltti ve bu kategoride Edin Visca ile birlikte zirveyi paylaştı..
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