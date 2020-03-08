Sivasspor kesenin ağzını açtı! Galatasaray galibiyeti için rekor prim belirledi

Şampiyonluk düğümünün önemli maçlarından birisi bu akşam Sivas ile Galatasaray arasında oynanacak. Yiğidolar'da Başkan Mecnun Otyakmaz, Galatasaray galibiyeti için rekor prim belirledi.

Sivasspor'un büyük takımlarla oynadığı maçlarda iki katı prim veren ve galibiyeti 30 bin TL ile ödüllendiren yönetim, Galatasaray maçına farklı tarife uygulayacak. Yiğidolar bugün galip gelirse, futbolculara adam başı 50'şer bin TL dağıtılacak.

REKOR PRİM BELİRLEDİ

Sivasspor'un büyük takımlarla oynadığı maçlarda iki katı prim veren ve galibiyeti 30 bin TL ile ödüllendiren yönetim, Galatasaray maçına farklı tarife uygulayacak. Takımın kazanması halinde şampiyonluk yolunda ciddi hava yakalayacağını göz önünde bulunduran Başkan Mecnun Otyakmaz ve kurmayları, rekor prim belirledi.

50'ŞER BİN TL

Yiğidolar bugün galip gelirse, futbolculara adam başı 50'şer bin TL dağıtılacak.