Ryan Babel'e büyük şok! Beşiktaş'tan sonra iki yakası bir araya gelmedi
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere'nin Fulham takımıyla küme düşen Babel'in sonraki dura��ı Galatasaray olmuştu. Hollandalı yıldıza 6 ay sabredebilen Terim, devre arasında oyuncuyla yollarını ayırdı. Galatasaray'da istediğini bulamayan Babel ülkesi Hollanda'ya dönerek Ajax ile anlaştı. Yıldız oyuncunun şansı burada da tutmadı. Babel Ajax forması giydikten sonra takımı 19 Ocak 2020 tarihinden itibaren 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi. Beşiktaş'tan sonra gittiği hiçbir takımdan başarılı olamayan Babel'in Ajax macerasının da çabuk biteceği iddia edildi.
Sezon başında Galatasaray'a gelen ancak istediği performansı gösteremeyip Fatih Terim tarafından gönderilen Babel, ülkesinin köklü takımı Ajax'a geçmişti. Hollandalı kanat oyuncusu, 19 Ocak 2020 tarihinde Ajax'a transfer olurken bu tarihten sonra takımı 5 kez kaybetti ve iki kulvarda iddiasını yitirdi.
UEFA AVRUPA LİGİ VE HOLLANDA KUPASI'NDAN ELENDİ
Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu aşamasında geçtiğimiz ay İspanyol ekibi Getafe'ye 0-2 ve 2-1'lik skorlarla elenirken dün gece de Utrecht karşısında Hollanda Kupası'nda 2-0 kaybedip elendi. Babel'in görev yaptığı Ajax önceki hafta ligde Heracles'e 1-0 ve bu haftada AZ Alkmaar'a 2-0 yenildi ve iki takım arasında puanlar eşitlendi.
SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİLER
Ajax son beş resmi maçının dört tanesini yitirirken ligde avantajını kaybetti. Ajax, Babel'in geldiği tarihten bu yana ise 11 resmi maçta 5 kez yenildi. Babel bu maçlarda 9 kez forma giyerken sadece 1 gol atabildi.
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