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Trabzonspor'dan tarihi rekor! Durdurulamıyor

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Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
TRABZONSPOR'DAN TARİHİ REKOR! DURDURULAMIYOR

Bordo-mavililer, , ve 'a karşı son 2 sezonda oynadığı 12 maçta sadece 1 kez yenildi. ekibi, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde söz konusu rakipleriyle yaptığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak mağlup olmadı.

, ve 'a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında 'da 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi.

BU SEZON KAYBETMEDİ
Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Trabzonspor, 'nda sarı-lacivertli takımı yine 2-1'lik sonuçla geçti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE KAYBETMEDİ
Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği teknik direktör Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, kupada sarı-lacivertli takımı 2-1 yendi.

BİR YILI AŞKIN SÜREDİR YENİLMİYOR
Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor.

En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat 2019'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 388 gündür bu maçlarda kaybetmedi.

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 MAÇ SONUCU | Özet izle TRABZONSPOR: 2 - FENERBAHÇE: 1 MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

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