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Ozan Kabak'tan kötü haber geldi!

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Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
OZAN KABAK'TAN KÖTÜ HABER GELDİ!

Almanya'nın en önemli kulüplerinden  04'te forma giyen 'tan kötü haber geldi. Genç stoperin sakatlığı nedeniyle 9 ile 12 hafta arasında forma giyemeyeceği açıklandı. Kabak'ın sakatlığı sonrası EURO 2020'de forma giymesi zor görünüyor.

04'te forma giyen milli futbolcu , Köln ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Milli yıldızın leğen kemiğinde zedelenme olduğu bildirilmişti. Alman ekibi, 19 yaşındaki stoperin sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'tan kahreden haber geldi. ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz, Köln maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve leğen kemiğinde zedelenme oluşmuştu. Schalke 04'ten yapılan açıklamaya göre, Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

EURO 2020'YE YETİŞECEK Mİ?
Merih Demiral ve 'un sakatlıklarıyla sarsıldığımız şu günlerde, Ozan Kabak'tan gelen haber moralleri bozdu. Her oyuncumuzun büyük önem taşıdığı EURO 2020, 12 Haziran'da başlayacak. Ozan Kabak'ın bu tarihe kadar hazır duruma gelmesi için yoğun çaba harcanacak.

Halihazırda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın turnuvaya yetişmesi bekleniyor.

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