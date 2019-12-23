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Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu!

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Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
MİLLİ FUTBOLCUDAN KÖTÜ HABER! ÇAPRAZ BAĞLARI...

Son dakika haberine göre; Sezon başında 'dan 'nın Lille takımına olan milli futbolcu 'ndan kötü haber geldi. Yazıcı'nın çapraz bağları koptuğu belirtildi.

Monaco deplasmanında 5-1 mağlup olan Fransız ekibinde 39. dakikada oyuna giren , maçın son bölümlerinde sakatlanmıştı. Son dkaika haberine göre; Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Yusuf, Milli Takım doktoru tarafından ameliyat edilecek.

"ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNÜYOR"

Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söylemişti. Galtier yaptığı açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2020'DE YOK!

Yusuf Yazıcı bu talihsiz sakatlığının ardından sezonun geri kalan bölümüne forma giyemeyecek. Genç futbolcunun, EURO 2020'de forma giymesinin oldukça zayıf bir ihtimal olduğu belirtildi.

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