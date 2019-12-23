Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu!
Son dakika haberine göre; Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ndan kötü haber geldi. Yazıcı'nın çapraz bağları koptuğu belirtildi.
Monaco deplasmanında 5-1 mağlup olan Fransız ekibinde 39. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son bölümlerinde sakatlanmıştı. Son dkaika haberine göre; Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Yusuf, Milli Takım doktoru tarafından ameliyat edilecek.
"ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNÜYOR"
Lille Teknik Direktörü Galtier, Monaco maçının ardından Yusuf Yazıcı'nın sakatlığıyla ilgili konuşmuş ve Yusuf'un dizindeki sakatlığının ciddi olabileceğini söylemişti. Galtier yaptığı açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın dizindeki sakatlık sorunu ciddi ve endişe verici görünüyor. Daha kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak." ifadelerini kullanmıştı.
EURO 2020'DE YOK!
Yusuf Yazıcı bu talihsiz sakatlığının ardından sezonun geri kalan bölümüne forma giyemeyecek. Genç futbolcunun, EURO 2020'de forma giymesinin oldukça zayıf bir ihtimal olduğu belirtildi.
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