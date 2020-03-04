Cenk Tosun'dan kötü haber! EURO 2020'yi kaçırabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta kiralık oynayan milli golcümüz Cenk Tosun'dan kötü haber. Başarılı golcü antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Milli yıldız, sezonun geri kalan maçlarını kaçıracak.

Everton'dan devre arası Crystal Palace'a kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun'un, antrenman sırasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği belirtildi.

İngiliz basınının haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanında oynanacak maçları kaçıracak.

Tecrübeli futbolcu EURO 2020'yi de bu sakatlık sebebiyle kaçırabilir.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Beşiktaş, dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Cenk Tosun'la ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah beyazlılar, "Geçmiş olsun Cenk Tosun. Daha güçlü döneceksin, biliyoruz" ifadelerini kullandı.