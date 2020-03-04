04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bayern Münih de Sörloth'un peşinde

SPOR
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
BAYERN MÜNİH DE SÖRLOTH'UN PEŞİNDE

Trabzonspor forması ile Süper Lig'i kasıp kavuran için 'in de yaz transfer döneminde devreye gireceği iddia edildi. Antalyaspor'da forma giyen Alman yıldız Podolski, Sörloth için "Sörloth çok sağlam bir oyuncu. Potansiyeli kesinlikle çok iyi" dedi.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran Alexander , Real Madrid'in ardından bu kez 'in listesine girdi. Norveç basını Bayern Münih'in Sörloth'u izlediğini ve Lewandowski'nin yanına Norveçli golcüyü düşündüğünü belirtti.

Öte yandan Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Alman basınına Sörloth'u anlattı.

PODOLSKI: "BAYERN MÜNİH İÇİN..."

Bild'e konuşan Podolski, ''Sörloth çok sağlam bir oyuncu. Ayrıca hızlı. Potansiyeli kesinlikle çok iyi. Bayern Münih için yeterli mi? Bunu kendisinin göstermesi lazım.'' sözlerini kullandı. (Hürriyet)

24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN