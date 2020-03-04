Bayern Münih de Sörloth'un peşinde

Trabzonspor forması ile Süper Lig'i kasıp kavuran Sörloth için Bayern Münih'in de yaz transfer döneminde devreye gireceği iddia edildi. Antalyaspor'da forma giyen Alman yıldız Podolski, Sörloth için "Sörloth çok sağlam bir oyuncu. Potansiyeli kesinlikle çok iyi" dedi.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran Alexander Sörloth, Real Madrid'in ardından bu kez Bayern Münih'in listesine girdi. Norveç basını Bayern Münih'in Sörloth'u izlediğini ve Lewandowski'nin yanına Norveçli golcüyü düşündüğünü belirtti.

Öte yandan Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Alman basınına Sörloth'u anlattı.

PODOLSKI: "BAYERN MÜNİH İÇİN..."

Bild'e konuşan Podolski, ''Sörloth çok sağlam bir oyuncu. Ayrıca hızlı. Potansiyeli kesinlikle çok iyi. Bayern Münih için yeterli mi? Bunu kendisinin göstermesi lazım.'' sözlerini kullandı. (Hürriyet)

24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist yaptı.