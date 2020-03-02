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Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş şoku!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
SÜPER LİG EKİBİNDE ŞOK! İKİSİ DE KADRO DIŞI

'da ve bırakıldı. Teknik direktör ile de yollarını ayıran Malatyaspor'da yönetim zor günler geçiriyor.

'de kötü günler geçiren 'da, Teknik Direktör ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla ve 'ı da bıraktı.

Yeni Malatyaspor'da 'dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi.

Malatyaspor'da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.

Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı.

Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi resmen sona erdi YENİ MALATYASPOR'DA KEMAL ÖZDEŞ DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ

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