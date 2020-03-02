Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Flaş açıklama
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin son olarak teknik direktör listesine Abdullah Avcı da dahil oldu. Beşiktaş'tan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan tecrübeli hocanın, sarı lacivertli takımın teklifini geri çevirdiği iddia edildi.
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündeme son olarak Abdullah Avcı dahil oldu. Avcı'nın eski yardımcısı Serhat Gülpınar'dan konu hakkında açıklama geldi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Gündeme gelen isimlerden birisi de Abdullah Avcı oldu...
Başakşehir'de Avcı'nın yardımcılığını yapan genç teknik adam Serhat Gülpınar, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kullandı;
''Abdullah Hoca ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı.''
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Yanal'da Koç'a: Benim artık...
- Ljajic'in 'karın ağrısı'ın nedeni belli oldu! İtalya'dan...
- Kartal bir değil 2 transfer birden yapacak
- El Clasico'da nefes kesen karşılaşma!
- Resmi açıklama yapıldı! Trabzonspor'da, ayrılık
- Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike
- Trabzonspor gol fırtınası! Rekor geldi
- Mariano küllerinden yeniden doğdu!
- Boateng'den Balotelli'ye flaş çağrı: Come to Beşiktaş
- Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?
- MKE Ankaragücü 0-3 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU
- Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor
- Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
- Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!