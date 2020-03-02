Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Flaş açıklama

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin son olarak teknik direktör listesine Abdullah Avcı da dahil oldu. Beşiktaş'tan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan tecrübeli hocanın, sarı lacivertli takımın teklifini geri çevirdiği iddia edildi.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündeme son olarak Abdullah Avcı dahil oldu. Avcı'nın eski yardımcısı Serhat Gülpınar'dan konu hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Gündeme gelen isimlerden birisi de Abdullah Avcı oldu...

Başakşehir'de Avcı'nın yardımcılığını yapan genç teknik adam Serhat Gülpınar, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kullandı;

''Abdullah Hoca ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan Milli Takımı da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı.''