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Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
ABDULLAH AVCI FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR? FLAŞ AÇIKLAMA

ile yollarını ayıran 'nin son olarak teknik direktör listesine da dahil oldu. 'tan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan tecrübeli hocanın, sarı lacivertli takımın teklifini geri çevirdiği iddia edildi.

ile yollarını ayıran 'de gündeme son olarak dahil oldu. Avcı'nın eski yardımcısı 'dan konu hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından tüm gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Gündeme gelen isimlerden birisi de Abdullah Avcı oldu...

'de Avcı'nın yardımcılığını yapan genç teknik adam Serhat Gülpınar, Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu ve şu sözleri kullandı;

'' ile 'tan ayrıldıktan sonra görüştük. Abdullah Hoca kesinlikle sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ve dinleneceğini söyledi. Azerbaycan da teklif yaptı fakat olumsuz sonuçlandı.''

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