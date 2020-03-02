Fernando Muslera'dan örnek davranış! Maaşını şehit ailelerine bağışladı

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'dan örnek davranış. Uruguaylı kaleci bu ay aldığı maaşını şehit ailelerine bağışladı. Muslera bu hareketiyle yine milyonların gönlünde taht kurdu.

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

BU AYKİ MAAŞINI ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAK

Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldı. Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 375 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.

Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdir edildi.