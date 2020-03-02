Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş dönemi resmen sona erdi. Süper Lig'de Denizlispor karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılan Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi resmen sona erdi. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Yukatel Denizlispor'a deplasmanda mağlup olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi.

Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını resmi Twitter hesabından da açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.