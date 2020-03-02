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Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi resmen sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
SÜPER LİG EKİBİNDE FLAŞ AYRILIK!

'da dönemi resmen sona erdi. 'de Denizlispor karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılan Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

'in 24'üncü haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0'lık skorla mağlup olan 'da dönemi resmen sona erdi. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Yukatel Denizlispor'a deplasmanda mağlup olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi.

Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI
Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını resmi Twitter hesabından da açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

"BAŞKA BİR HOCA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.
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