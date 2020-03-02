Son dakika: Trabzonspor, Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetti!
Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Daniel Andre Sturridge'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor ile Sturridge arasında yapılan anlaşma uyarınca tecrübeli oyuncu ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçti.
Trabzonspor, Daniel Andre Sturridge'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Taraflar arası varılan anlaşma gereği; tecrübeli oyuncu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçti.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" ifadeleri kullanıldı.
7 GOL ATTI
30 yaşındaki İngiliz golcü, bordo-mavili forma altında çıktığı 16 maçta 11 gole doğrudan katkı (7 gol, 4 asist) sağlamıştı.
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