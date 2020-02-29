Son dakika: Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi
Son dakika haberleri... Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen Trabzonspor, ikinci 45 dakikada bulduğu gollerle 5-2 kazandı.
Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadında 5-2 kazandı. 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan bordo mavililer ikinci yarıdaki futboluyla 3 puana uzandı.
TRABZONSPOR ZİRVEYİ BIRAKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 36. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağından ceza sahası içinde Milan Skoda'nın pasıyla kale sahasında topla buluşan Melnjak meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
İkinci yarıda Trabzonspor müthiş bir geri dönüşe imza attı. Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 65. dakikada Da Costa'nın kafa golüyle mücadeleye denge getirdi. Bordo-mavililer 71'de Ekuban'la skor üstünlüğünü yakalarken, 77'de Sosa'nın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Nwakaeme 86. dakikada durumu 4-1'e getirirken, Skoda 90+6'da skoru 4-2 yaptı. Mücadelede son sözü söyleyen Ndiaye oldu. Deneyimli orta saha 90+8'de attığı golle maçın sonucunu belirledi.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek puanını 48 yaptı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
MÜCADELEDEN DAKİKALAR
6. dakikada Melnjak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Skoda'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
12. dakikada ceza yayı önünde Boldrin'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada ceza alanına sokulan Boldrin'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.
19. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.
33. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla buluşan Guilherme'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topu savunma uzaklaştırdı.
36. dakikada Çaykur Rizespor, golü buldu. Ceza alanı yakın mesafede Da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada ceza alanı içinde Skoda'nın kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya şutunda, top son anda araya giren savunmaya çarparak uzaklaştı.
56. dakikada Melnjak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde uygun durumdaki Talbi'nin kafa şutunda top yandan auta gitti.
59. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
61. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
65. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen top direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1
71. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
75. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Nwakaeme, Fernandes tarafından düşürülünce maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara yolladı: 3-1
79. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topu Skoda, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol iptal edildi.
86. dakikada bordo-mavili takım dördüncü golü buldu. Sörloth'un pasında ceza yayı üzerinden Nwakame'nin yerden şutunda top filelerle buluştu: 4-1
90+1. dakikada Skoda'nın ceza alanı içinden şutunda Obi Mikel'e çarpan top yan direkten döndü. Daha sonra pozisyonu Video Yardımcı Hakem uyarısının ardından izleyen Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterirken Mikel'i de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 90+6. dakikada Skoda, penaltı atışını sert bir vuruşla golle sonuçlandırdı: 4-2
90+8. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha kaydetti. Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Ndiaye'nin şutunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelerle buluştu: 5-2
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